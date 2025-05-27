Трамп обратился к грузинам

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости, который отмечался в республике 26 мая. Об этом говорится в сообщении администрации президента Грузии.

«Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии. В будущем я рассчитываю на углубление экономических связей между нашими странами посредством поддержки справедливой торговли и расширения ареала двустороннего сотрудничества.», — говорится в поздравительном письме.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, в котором выразил недоумение «молчанием Вашингтона в отношении перспектив перезагрузки отношений между двумя странами». По словам Кобахидзе, ответа на его письмо пока не поступало.