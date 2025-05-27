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Беларусь впустит «недружественные» овощи

21:50 982

Беларусь сняла запрет на импорт ряда продуктов питания из недружественных стран. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Согласно заявлению, Минск отреагировал на новые санкции Евросоюза (ЕС). 22 мая 2025 года Европейский парламент принял решение о повышении таможенных пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции из республики. В ответ на это правительство отменило запрет на ввоз и продажу картофеля, репчатого лука, свежей белокочанной капусты и яблок из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление, которое вступит в силу во вторник.

«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — отметили в правительстве.

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