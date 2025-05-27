Как изоляция повлияла на Путина

«С ним что-то случилось. Он совершенно сошёл с ума!» — это восклицание Дональда Трампа, касающееся действий Владимира Путина в Украине, вызвало широкий общественный резонанс. Однако даже среди ближайших соратников Трампа были те, кто предупреждал о возможных психических отклонениях российского лидера ещё более трёх лет назад, напоминает The Times. Одной из навязчивых идей главы Кремля стала история.

Может возникнуть закономерный вопрос, пишет издание, почему Трамп пришёл к такому выводу лишь сейчас, опубликовав своё мнение в социальной сети Truth Social. Поводом для комментария стало то, что Россия с пятницы по воскресенье запустила по украинским городам более 900 ударных дронов, 65 крылатых и девять баллистических ракет. Трамп выразил недоумение, почему Путин «без нужды убивает множество людей».

Тем временем нынешний госсекретарь США Марко Рубио ещё 28 февраля 2022 года, всего через четыре дня после начала российского вторжения в Украину, заявил в интервью CNN, что у Путина, по всей видимости, имеются нейрофизиологические проблемы со здоровьем — заболевания нервной системы, способные вызывать когнитивные нарушения. По словам Рубио, на тот момент заместителя председателя сенатского комитета по разведке, особенно показательно, что Путин всегда гордился умением контролировать свои эмоции. Его недавние вспышки гнева, по мнению Рубио, были нетипичны и свидетельствовали об утрате самоконтроля.

За два дня до этого сенатор написал в Twitter: «Жаль, что не могу поделиться более детальной информацией, но пока могу сказать: многим очевидно, что с Путиным что-то не так. Он всегда был убийцей, но сейчас у него другая и более серьёзная проблема. Было бы ошибкой думать, что Путин будет реагировать так же, как пять лет назад».

Два года спустя о неадекватности российского лидера высказался Такер Карлсон — бывший ведущий телеканала Fox News и активный сторонник Трампа, который в своё время взял у Путина интервью.

Во время переговоров с Путиным, инициированных Трампом после его избрания президентом, американский лидер пытался продемонстрировать выгодность заключения «сделки» с Вашингтоном, предлагая, в частности, признание Крыма российским, возобновление экономического сотрудничества и смягчение санкционного давления. Однако недавний телефонный разговор между Трампом и Путиным, в ходе которого американский политик не выдвинул никаких требований, а лишь отметил, что Украине придётся договариваться с Москвой напрямую, стал предшественником крупнейшей с начала конфликта воздушной атаки России на украинские города.

После этого Трамп заявил журналистам, что не понимает мотивов Путина: «Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам».

Рациональный подход в данной ситуации, как отмечает политолог Аббас Галлямов, предполагал бы, что в обмен на готовность Трампа воздержаться от введения новых санкций Россия могла бы предложить выгодные газовые контракты, а также предоставить нечто значимое в публичном пространстве, что позволило бы американскому лидеру говорить об успехе своих миротворческих усилий. Однако, по мнению Галлямова, степень ненависти Путина к украинцам такова, что он не способен действовать рационально: «Чёрт с ними, с рациональными доводами, я хочу видеть, как их города горят, как дети плачут», — такова логика российского президента сегодня.

Когда человек теряет самоконтроль, это, как правило, не приводит к положительным результатам. Если Путин, назвавший войну в Украине «божьей волей», действительно утратил рассудок, корни его состояния могут уходить в период длительной изоляции, в которой он находился во время пандемии коронавируса, отмечает The Times.

Издание напоминает, что в те месяцы доступ к Путину имели лишь немногие приближённые. Позже, когда он вновь стал появляться на публике, все посетители перед встречами с ним помещались на двухнедельный карантин и усаживались за огромные столы на значительном расстоянии.

Влияние изоляции на Путина и трансформацию его картины мира подробно анализировалось как российскими, так и западными политологами, а также освещалось в различных СМИ. Даже президент Франции Эммануэль Макрон отметил изменения в поведении Путина во время визита в Москву незадолго до начала войны, когда он пытался убедить российского лидера не начинать вторжение в Украину.

По воспоминаниям источников Reuters, Макрон, беседовавший с Путиным с глазу на глаз (в присутствии переводчика), позже сказал своим помощникам, что российский лидер сильно изменился после периода изоляции, связанной с COVID-19. «Сегодняшний Путин не похож на того, с кем я встречался три года назад», — сообщил он.

По словам источников, Путин в ходе беседы погрузил французского президента в пятичасовой монолог, наполненный историческим ревизионизмом. «Он буквально топит вас в этих бесконечных лекциях по истории, начиная с 1997 года», — передавали очевидцы. По мнению Макрона, в 2019 году Путин был менее жёстким и менее одержимым исторической тематикой.