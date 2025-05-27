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Европа наращивает маховик санкций

27 мая 2025, 23:32 753

Европа будет ужесточать санкции в отношении России, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Мы, европейцы, продолжим закручивать санкционные гайки. Конгресс США также готов к расширению санкций», - утверждал он перед визитом в Вашингтон.

При этом, по версии главы МИД, необходимо «сохранять давление», чтобы Россия вступила в серьезные переговоры по Украине.

Отметим, что 28 мая Вадефуль посетит с рабочим визитом США, где проведет переговоры с госсекретарем Марко Рубио. В центре внимания будут находиться российско-украинский конфликт, ситуация в секторе Газа, торговый спор между ЕС и США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против так называемого теневого флота.

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