USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Почем ныне пушечное мясо

27 мая 2025, 23:46 1029

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры увеличило единовременную выплату за отправку на войну против Украины с 2,2 млн до 2,65 млн рублей (примерно 28,804 доллара США). Такие деньги получат лица, подписавшие контракт с Минобороны России с 26 мая по 31 июля 2025 года. С учетом федеральной и муниципальной выплат (400 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно) общая сумма составит 3,2 млн рублей.

Более крупное региональное денежное вознаграждение существует только в Самарской области России — 3,6 млн рублей, но с февраля 2025 года оно распространяется исключительно на офицеров и лиц, повторно подписавших контракт. Все остальные могут рассчитывать лишь на 2,1 млн рублей плюс 400 тыс. из федерального бюджета.

Последний раз власти ХМАО поднимали выплаты за отправку на войну в октябре 2024 года, увеличив сумму с 1,3 до 2,2 млн рублей. Нынешнее постановление губернатора также вводит бонус для действующих бойцов. Теперь каждые два месяца уже отслуживший 30 месяцев солдат будет получать еще по 150 тыс. рублей при условии продолжения участия в войне.

В 2024 году все регионы России хотя бы раз повышали выплаты за заключение контракта с Минобороны, устроив настоящую битву за «добровольцев». Помимо Самарской области, самые высокие денежные вознаграждения были в Ямало-Ненецком автономном округе (3,1 млн рублей), Нижегородской (3 млн) и Белгородской (3 млн) областях. Однако в 2025 году их понизили до 1,9 млн; 1,5 млн и 800 тыс. соответственно.

При этом некоторые регионы продолжают политику повышения и сейчас. Так, с начала года денежное вознаграждение увеличили власти Марий Эл (с 1,4 млн до 1,8 млн рублей), Чувашии (с 1 млн до 1,4 млн), Башкирии (с 505 тыс. до 1,6 млн рублей), Смоленской (с 1 млн до 1,2 млн рублей), Калужской (с 800 тыс. до 2 млн рублей), Владимирской (с 1 млн до 1,6 млн), Костромской (с 800 тыс. до 1 млн рублей), Свердловской (с 1,5 млн до 2,5 млн) и Тюменской (с 1,6 млн до 1,9 млн), Ростовской (с 1 млн до 2 млн) областей, а также Забайкальского (с 600 тыс. до 2 млн рублей), Алтайского (с 800 тыс. до 1,5 млн рублей) и Приморского краев (с 800 тыс. до 1 млн рублей).

Согласно апрельским данным американской разведки, сейчас российская армия набирает ежемесячно около 30 тыс. солдат — на 5 тыс. больше, чем прошлым летом. По европейским оценкам, темпы могут достигать 40 тыс. человек в месяц.

Однако массовая вербовка людей для войны с Украиной все дороже обходится российским налогоплательщикам. На конец марта расходы на эти цели достигли примерно 2 млрд руб. в день, подсчитал на основе данных Минфина и региональных бюджетов научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. При этом из общей суммы примерно три четверти (1,5 млрд рублей) оплачивают власти регионов, которые вынуждены тратить на вербовочную кампанию почти 3% своих бюджетов. Остаток — 0,5 млрд рублей — финансирует федеральная казна.

Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
00:59 29
«Если президент США полезный идиот»
«Если президент США полезный идиот» продолжение главной темы
27 мая 2025, 22:44 2404
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
00:39 315
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
00:10 666
Почем ныне пушечное мясо
Почем ныне пушечное мясо
27 мая 2025, 23:46 1030
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции ОБНОВЛЕНО 23:08
27 мая 2025, 23:08 2698
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 2420
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет новость дополнена 00:26
00:26 6463
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
27 мая 2025, 22:30 1892
Как изоляция повлияла на Путина
Как изоляция повлияла на Путина The Times
27 мая 2025, 22:10 2733
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку обновлено 21:44
27 мая 2025, 21:44 3595

ЭТО ВАЖНО

Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
00:59 29
«Если президент США полезный идиот»
«Если президент США полезный идиот» продолжение главной темы
27 мая 2025, 22:44 2404
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
00:39 315
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
00:10 666
Почем ныне пушечное мясо
Почем ныне пушечное мясо
27 мая 2025, 23:46 1030
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции ОБНОВЛЕНО 23:08
27 мая 2025, 23:08 2698
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 2420
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет новость дополнена 00:26
00:26 6463
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
27 мая 2025, 22:30 1892
Как изоляция повлияла на Путина
Как изоляция повлияла на Путина The Times
27 мая 2025, 22:10 2733
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку обновлено 21:44
27 мая 2025, 21:44 3595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться