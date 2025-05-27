Почем ныне пушечное мясо

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры увеличило единовременную выплату за отправку на войну против Украины с 2,2 млн до 2,65 млн рублей (примерно 28,804 доллара США). Такие деньги получат лица, подписавшие контракт с Минобороны России с 26 мая по 31 июля 2025 года. С учетом федеральной и муниципальной выплат (400 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно) общая сумма составит 3,2 млн рублей.

Более крупное региональное денежное вознаграждение существует только в Самарской области России — 3,6 млн рублей, но с февраля 2025 года оно распространяется исключительно на офицеров и лиц, повторно подписавших контракт. Все остальные могут рассчитывать лишь на 2,1 млн рублей плюс 400 тыс. из федерального бюджета.

Последний раз власти ХМАО поднимали выплаты за отправку на войну в октябре 2024 года, увеличив сумму с 1,3 до 2,2 млн рублей. Нынешнее постановление губернатора также вводит бонус для действующих бойцов. Теперь каждые два месяца уже отслуживший 30 месяцев солдат будет получать еще по 150 тыс. рублей при условии продолжения участия в войне.

В 2024 году все регионы России хотя бы раз повышали выплаты за заключение контракта с Минобороны, устроив настоящую битву за «добровольцев». Помимо Самарской области, самые высокие денежные вознаграждения были в Ямало-Ненецком автономном округе (3,1 млн рублей), Нижегородской (3 млн) и Белгородской (3 млн) областях. Однако в 2025 году их понизили до 1,9 млн; 1,5 млн и 800 тыс. соответственно.

При этом некоторые регионы продолжают политику повышения и сейчас. Так, с начала года денежное вознаграждение увеличили власти Марий Эл (с 1,4 млн до 1,8 млн рублей), Чувашии (с 1 млн до 1,4 млн), Башкирии (с 505 тыс. до 1,6 млн рублей), Смоленской (с 1 млн до 1,2 млн рублей), Калужской (с 800 тыс. до 2 млн рублей), Владимирской (с 1 млн до 1,6 млн), Костромской (с 800 тыс. до 1 млн рублей), Свердловской (с 1,5 млн до 2,5 млн) и Тюменской (с 1,6 млн до 1,9 млн), Ростовской (с 1 млн до 2 млн) областей, а также Забайкальского (с 600 тыс. до 2 млн рублей), Алтайского (с 800 тыс. до 1,5 млн рублей) и Приморского краев (с 800 тыс. до 1 млн рублей).

Согласно апрельским данным американской разведки, сейчас российская армия набирает ежемесячно около 30 тыс. солдат — на 5 тыс. больше, чем прошлым летом. По европейским оценкам, темпы могут достигать 40 тыс. человек в месяц.

Однако массовая вербовка людей для войны с Украиной все дороже обходится российским налогоплательщикам. На конец марта расходы на эти цели достигли примерно 2 млрд руб. в день, подсчитал на основе данных Минфина и региональных бюджетов научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. При этом из общей суммы примерно три четверти (1,5 млрд рублей) оплачивают власти регионов, которые вынуждены тратить на вербовочную кампанию почти 3% своих бюджетов. Остаток — 0,5 млрд рублей — финансирует федеральная казна.