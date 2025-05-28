Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?

Правительство Германии до сих пор не приняло решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, пишет издание Bild.

Как отмечает издание, последние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории России вызвали предположение, что Германия может передать ракеты Taurus.

Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита президента страны Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.

Однако источники в правительстве Германии сообщили Bild, что решение о поставках Taurus до сих пор не принято. Как отмечает издание, это снижает значимость заявлений Мерца.

«Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью», - считает военный эксперт издания Нико Ланге.

Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что новое правительство Германии якобы решило засекретить поставки оружия в Украину. До этого, во время работы канцелярии Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.