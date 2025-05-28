USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?

00:10 666

Правительство Германии до сих пор не приняло решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, пишет издание Bild.

Как отмечает издание, последние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории России вызвали предположение, что Германия может передать ракеты Taurus.

Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита президента страны Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.

Однако источники в правительстве Германии сообщили Bild, что решение о поставках Taurus до сих пор не принято. Как отмечает издание, это снижает значимость заявлений Мерца.

«Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью», - считает военный эксперт издания Нико Ланге.

Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что новое правительство Германии якобы решило засекретить поставки оружия в Украину. До этого, во время работы канцелярии Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
00:59 30
«Если президент США полезный идиот»
«Если президент США полезный идиот» продолжение главной темы
27 мая 2025, 22:44 2405
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
00:39 317
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
00:10 667
Почем ныне пушечное мясо
Почем ныне пушечное мясо
27 мая 2025, 23:46 1030
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции ОБНОВЛЕНО 23:08
27 мая 2025, 23:08 2699
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 2420
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет новость дополнена 00:26
00:26 6466
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
27 мая 2025, 22:30 1894
Как изоляция повлияла на Путина
Как изоляция повлияла на Путина The Times
27 мая 2025, 22:10 2733
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку обновлено 21:44
27 мая 2025, 21:44 3595

ЭТО ВАЖНО

Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»
00:59 30
«Если президент США полезный идиот»
«Если президент США полезный идиот» продолжение главной темы
27 мая 2025, 22:44 2405
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»
00:39 317
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
Мерц разрешил Украине бить по России. А чем бить?
00:10 667
Почем ныне пушечное мясо
Почем ныне пушечное мясо
27 мая 2025, 23:46 1030
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции
Израиль ведет переговоры с Сирией и упрашивает США не снимать санкции ОБНОВЛЕНО 23:08
27 мая 2025, 23:08 2699
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 2420
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет
Трамп угрожает Путину, Белый дом поясняет новость дополнена 00:26
00:26 6466
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
Зеленский пообещал ответ на удары по Украине
27 мая 2025, 22:30 1894
Как изоляция повлияла на Путина
Как изоляция повлияла на Путина The Times
27 мая 2025, 22:10 2733
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку
Азербайджан одолел чемпионов мира и вышел в четвертьфинал ЧМ в Баку обновлено 21:44
27 мая 2025, 21:44 3595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться