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Орбан в любых проблемах обвиняет украинцев

00:15 331

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил «украинских кибермошенников» в активизации хакерских атак и хищении средств у венгерских граждан. По его словам, в последнее время в стране значительно возросло число банковских мошенничеств, связанных с кибератаками украинского происхождения.

«Достаточно одного неосторожного клика — и семейные сбережения исчезают. В год ущерб от таких преступлений достигает 8 миллиардов форинтов», — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава правительства также напомнил о недавнем разоблачении преступной группы из 19 человек, связанной с украинской организованной преступностью, которая занималась кибермошенничеством. Орбан сообщил, что на предстоящем заседании правительства в среду «будут обсуждаться дополнительные меры по борьбе с украинскими хакерами и мошенниками».

Ранее премьер обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории.

Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что Киев «предпринимает такие шаги, используя венгерскую политическую оппозицию, чтобы добиться вступления в Евросоюз».

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