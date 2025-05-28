Израиль: «Если не будет оружия, будет второй Холокост»

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что «если призывы к эмбарго на поставки оружия Израилю, не дай Бог, увенчаются успехом, результатом станет уничтожение Израиля и второй Холокост».

«Израиль - это государство, находящееся под явной угрозой уничтожения со стороны своих соседей. Об этом практически не упоминается в дискуссиях о войне. Парадоксально, но после 7 октября, самой массовой расправы над евреями со времен Холокоста, проявления антисемитизма в мире драматически увеличились.

Он проникает из маргинальных кругов в мейнстрим. Он стал совершенно бесстыдным. Распространение ненавистнической риторики против евреев и Израиля присутствует почти везде в мире как в цифровом, так и в физическом пространстве. Необходимо мобилизовать все силы на борьбу с этим уродливым явлением», - сказал Саар на международной конференции по борьбе с антисемитизмом.