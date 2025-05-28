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Мустафа Джемилев резко высказался о Трампе: «У него в голове одни сделки»

00:59 810

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что «не поверил своим глазам», когда узнал о плане президента США Дональда Трампа относительно мирного соглашения между РФ и Украиной.

По его словам, в мирном плане администрации президента США говорится о признании Вашингтоном Крыма российской территорией.

«Весь мир знает, что произошло в Крыму... Это было бы таким ущербом для репутации США, что им будет трудно восстановиться. Это было бы позорно», - подчеркнул Джемилев в интервью The Guardian.

Джемилев, комментируя потенциальный план Трампа, подчеркнул: «Мы оказались в ситуации, когда глава администрации США, президент, сейчас является человеком, который не испытывает никаких эмоций, в голове которого только заключение сделок... Говорить то, что он говорит, говорить о том, что Украина не должна была начинать эту войну. Они что, держали этого человека в неведении последние годы? Знает ли он что-то? Он что-то читал?»

Также политик вспомнил об интервью со спецпосланником Трампа в России Стивом Уиткоффом, который не смог назвать все регионы, на которые, как он считает, Россия имеет претензии.

«Это дипломат из Соединенных Штатов Америки? Я видел много тупых дипломатов в своей жизни, но такого, как он, я вижу впервые», - отметил Джемилев.

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