Израиль бомбит ХАМАС с самолетов и давит танками

Израильская авиация наносит удары по целям в городе Хан-Юнис в секторе Газа, пишут израильские СМИ.

Параллельно танки армии Израиля ведут массированный огонь в районе Рафаха и уничтожают инфраструктуру ХАМАС в восточной части сектора Газа.