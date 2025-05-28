Израиль бомбит ХАМАС с самолетов и давит танками

Израильская авиация наносит удары по целям в городе Хан-Юнис в секторе Газа, пишут израильские СМИ.
Параллельно танки армии Израиля ведут массированный огонь в районе Рафаха и уничтожают инфраструктуру ХАМАС в восточной части сектора Газа.
Израильская авиация наносит удары по целям в городе Хан-Юнис в секторе Газа, пишут израильские СМИ.
Параллельно танки армии Израиля ведут массированный огонь в районе Рафаха и уничтожают инфраструктуру ХАМАС в восточной части сектора Газа.
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