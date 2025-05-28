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Палач Фахад жил в Германии

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В Германии арестован бывший сотрудник сирийской разведки Фахад А. по подозрению в причастности к пыткам, убийствам и незаконным задержаниям, квалифицируемым как преступления против человечности. По данным Федеральной прокуратуры, он участвовал более чем в 100 допросах, сопровождавшихся жестокими истязаниями.

Задержание прошло в городе Пирмасенс по ордеру Федерального суда. Подозреваемый ранее служил в печально известном отделении Аль-Хатиб в Дамаске, известном систематическим применением пыток и репрессий против оппозиции.

Спецпредставитель Германии по Сирии подчеркнул важность справедливого правосудия и ответственности за преступления режима cвергнутого президента Сирии Башара Асада.

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