Палач Фахад жил в Германии

В Германии арестован бывший сотрудник сирийской разведки Фахад А. по подозрению в причастности к пыткам, убийствам и незаконным задержаниям, квалифицируемым как преступления против человечности. По данным Федеральной прокуратуры, он участвовал более чем в 100 допросах, сопровождавшихся жестокими истязаниями.

Задержание прошло в городе Пирмасенс по ордеру Федерального суда. Подозреваемый ранее служил в печально известном отделении Аль-Хатиб в Дамаске, известном систематическим применением пыток и репрессий против оппозиции.

Спецпредставитель Германии по Сирии подчеркнул важность справедливого правосудия и ответственности за преступления режима cвергнутого президента Сирии Башара Асада.