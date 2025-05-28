Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Также, отмечается в публикации, Трамп разочарован безразличием президента РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение изменить свою политику. По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решения относительно того, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину.

Издание отмечает, что европейские союзники, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу по поддержке Украины. «Трамп еще с первого дня своего пребывания в должности выдвигает подобные, хотя и непоследовательные угрозы, но ни разу так и не усилил давление на Москву, даже несмотря на то, что Путин неоднократно говорил о поддержке мира, одновременно усиливая обстрелы Украины», – пишет Politico.

По словам источников издания, Трамп выдвинул предположение, что Путин, возможно, отказался присоединиться к переговорам о прекращении огня после угроз новых экономических санкций со стороны Европы и США. Хотя Трамп был разочарован Путиным, говорят источники, он дал европейцам ясное представление, что ему не нравятся санкции, и надеялся, что сможет заставить российского лидера приобщиться без давления.

Есть также лица в администрации и вне ее, которые сказали Трампу, что «санкции нанесут ущерб американским компаниям и оттолкнут Россию от переговоров», сказал американский чиновник. Несколько республиканских законодателей начали активно поддерживать санкции. А если Трамп публично выступит против санкций, это может снизить поддержку или заставить республиканцев выступить против него, добавляют в публикации.

Европейские чиновники и эксперты отмечают, что Москва пытается разделить тему войны в Украине и отношений США с Россией, в которых и Путин и Трамп видят значительный потенциал для экономического сближения.

По данным Politico, терпение Трампа в отношении Путина «на исходе».

Трамп 27 мая выступил с критикой в адрес российского руководства. Он обвинил российского президента Владимира Путина в «игре с огнем», а также добавил, что если бы не он сам, то с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей». Днем ранее американский президент заявил, что Путин «сошел с ума», и пообещал ввести против России санкции. Критика последовала за масштабными ударами России по Украине, в результате которых погибли мирные жители. В то же время Москва не раз заявляла, что ее война против Украины продолжится «до достижения всех целей».