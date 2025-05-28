Подросток в России устроил массовую резню

Подросток напал с ножом на своих сверстников, с которыми ночевал в частном доме. В результате погибли пять человек, включая самого злоумышленника. Еще четверо ранены.

Как пишет RTVI, в одном из дачных домов группа несовершеннолетних отмечала день рождения. Несколько человек ушли домой, остальные остались ночевать. Среди ночи один из них устроил резню, а затем поджег дом. По предварительным данным, сам он стал жертвой пожара.

Четверо раненых погибли, еще четверых госпитализировали. Один из пострадавших, раненый в шею 14-летний подросток, находится в крайне тяжелом состоянии. Ни один из участников вечеринки не состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.