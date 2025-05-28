Эрдоган отправился в Лачин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан. Об этом сообщает Анадолу.

В поездке Эрдогана сопровождают министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также заместители председателя Партии справедливости и развития Кюршат Зорлу, Али Ихсан Явуз, Зафер Сыракая, Хюсейн Яйман, Халит Йеребакан и заместитель председателя Партии националистического движения Исмаил Оздемир.

В ходе визита планируется встреча президента Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные региональные и глобальные события.

Кроме того, при участии премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа состоится вторая встреча в рамках Трехстороннего саммита Турция–Азербайджан–Пакистан.

Президент Эрдоган примет участие в церемонии открытия международного аэропорта в Лачине и культурных мероприятиях, посвященных Дню независимости Азербайджана.