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Азербайджанская нефть резко упала в цене

10:21 270

Цены на нефть повышаются в среду на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.

К 9:15 по бакинскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,5%), до $64,41 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,65 (1%), до $64,09 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,32 (0,53%), до $61,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,59 (1%), до $60,89 за баррель.

При этом цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,29, или 1,9% — до $66,43.

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