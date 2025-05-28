Спецслужбист возглавил МВД Грузии

Отметим, что теперь уже бывший глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури был внесен в санкционные списки США, Великобритании и ряда стран ЕС за разгон демонстраций в Тбилиси осенью прошлого года.

Геладзе занимал также руководящие должности в Минобразования и Минобороны Грузии.

«Хочу поблагодарить Вахтанга Гомелаури за проделанную работу и представить нового главу МВД Гелу Геладзе», - сказал Кобахидзе на брифинге в Госканцелярии.

* * * 10:31

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку.

«Я хочу сообщить общественности, что принял решение уйти в отставку с должности министра внутренних дел», - написал Гомелаури в соцсетях.

Он отметил, что занимал должность в течение десяти лет, и это «очень трудная задача».

По словам Гомелаури, он остается верным команде правящей партии «Грузинская мечта», созданной ее почетным председателем Бидзиной Иванишвили, и в будущем готов встать на сторону государства.