Спецслужбист возглавил МВД Грузии

МВД Грузии возглавил Гела Геладзе, ранее заместитель начальника Службы госбезопасности страны, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Хочу поблагодарить Вахтанга Гомелаури за проделанную работу и представить нового главу МВД Гелу Геладзе», - сказал Кобахидзе на брифинге в Госканцелярии.
Геладзе занимал также руководящие должности в Минобразования и Минобороны Грузии.
Отметим, что теперь уже бывший глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури был внесен в санкционные списки США, Великобритании и ряда стран ЕС за разгон демонстраций в Тбилиси осенью прошлого года.
* * * 10:31
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку.
«Я хочу сообщить общественности, что принял решение уйти в отставку с должности министра внутренних дел», - написал Гомелаури в соцсетях.
Он отметил, что занимал должность в течение десяти лет, и это «очень трудная задача».
По словам Гомелаури, он остается верным команде правящей партии «Грузинская мечта», созданной ее почетным председателем Бидзиной Иванишвили, и в будущем готов встать на сторону государства.