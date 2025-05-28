Пашинян: Ереван и Баку согласуют сроки мирного договора

Ереван и Баку ведут двусторонние консультации по согласованию сроков мирного договора, а также по уточнению некоторых обстоятельств. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Проект соглашения о мире и установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном согласован, переговоры по нему завершены», - уточнил Пашинян.

Он также коснулся отношений с остальными соседями: с Турцией налажен активный диалог, с Ираном - беспроцентно высокий уровень взаимодействия, а с Грузией - стратегическое партнерство.

Пашинян отметил, что Армения продолжает развитие тесного сотрудничества с Россией и Китаем, с США установлено стратегическое партнерство, с Индией углубляется взаимодействие, с Францией и ЕС отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Ранее Пашинян заявлял, что лично инициирует изменения в Основной закон Армении, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.