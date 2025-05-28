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У Трампа назвали слова Медведева о Третьей мировой безрассудными

10:53 961

Специальный представитель президента США Кит Келлог раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором тот допустил вероятность Третьей мировой войны.

По словам Келлога, подобные высказывания являются безответственными: «Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это досадный и безрассудный комментарий Медведева, не соответствующий поведению государства, претендующего на глобальное влияние».

Он добавил, что президент США Дональд Трамп прилагает усилия, чтобы «остановить эту войну и прекратить убийства».

Келлог также отметил, что Вашингтон ожидает от Москвы выполнения обещания предоставить меморандум о перемирии. Он призвал российскую сторону «прекратить огонь немедленно».

Комментарий Медведева прозвучал в ответ на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который резко высказался о действиях российского президента Владимира Путина.

После серии массированных атак РФ по территории Украины Трамп заявил, что «Путин играет с огнем» и добавил: «Если бы не я, с Россией уже давно случились бы действительно ужасные вещи. И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ».

По данным СМИ, США уже получили от Киева перечень условий для завершения войны и теперь ожидают аналогичного документа от российской стороны.

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