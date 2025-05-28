После официальных переговоров украинский лидер обсудит вопросы с представителями немецких компаний, а затем встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин официально подтвержден. Он состоится 28 мая, и канцлер Германии Фридрих Мерц примет украинского лидера в своем ведомстве. Основное внимание встречи будет уделено поддержке Украины и усилиям по достижению прекращения огня.

Однако накануне визита канцлер Мерц оказался под шквалом критики из-за неоднозначных заявлений о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Неопределенность в позиции Берлина вызвала возмущение среди союзников и внутри самой коалиции, что может осложнить переговоры с украинской стороной.

Мерц заявил, что Украина больше не ограничена в использовании дальнобойного оружия, что многие восприняли как сигнал о скорой передаче ракет с дальностью до 500 км. Однако уже на следующий день канцлер уточнил, что имел в виду лишь «право Украины использовать полученное оружие, включая операции за пределами своих границ».

Высокопоставленный депутат ХДС Родерих Кизеветтер резко раскритиковал позицию правительства: «Нет признаков того, что Германия готова поставлять крылатые ракеты Taurus. Коалиция не проявляет единства и политической воли для решительных действий против массированной эскалации России. Такие заявления лишь подчеркивают слабость Европы».

Министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) опроверг изменения в политике поставок: «Никаких новых соглашений, выходящих за рамки предыдущей политики, не было».

В то же время The New York Times отмечает, что встреча Мерца и Зеленского — третья за последние несколько недель и подчеркивает стремление канцлера восстановить лидерство Германии среди европейских союзников на фоне ослабления обязательств США в НАТО.

В публикации также подчеркивается, что отношения между Мерцем и Зеленским намного теплее, чем с предыдущим канцлером Олафом Шольцем, который посетил Украину лишь через год после начала войны.

Как сообщают СМИ, во время визита не ожидается окончательного решения о передаче дальнобойных ракет Taurus. В Берлине продолжаются дебаты о том, какое вооружение следует предоставить Украине, учитывая, что российская сторона пока не готова к перемирию.

Зеленский планирует обсудить также технические переговоры с Россией и новый пакет санкций ЕС, направленный на усиление давления на Москву.

Родерих Кизеветтер подчеркнул: «Taurus мог бы помочь защитить гражданское население Украины, если бы поставки были более масштабными. Сейчас необходима решительная и скоординированная реакция, чтобы сохранить доверие».