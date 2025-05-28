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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Зеленский о «меморандуме» России

11:20 780

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку Россией «меморандума», в котором та должна изложить своё видение следующих шагов урегулирования войны и возможного прекращения огня. Украина ответит на документ после его ознакомления.

На встрече с журналистами 27 мая Зеленский подчеркнул, что Киев выступает за безусловное прекращение огня и открыт к переговорам в любом формате и месте. Украина готова к прямым переговорам с Россией либо с посредничеством третьих стран.

По словам президента, на переговорах в Стамбуле Россия согласилась обменяться списками на тысячу человек, однако к другим важным вопросам, включая прекращение огня, готова не была. Москва пообещала вернуться с «меморандумом» с конкретными предложениями.

Российский документ, по информации российских СМИ, должен содержать сроки окончания войны. В то же время в Офисе президента опасаются, что в «меморандуме» могут быть неприемлемые для Украины условия, включая потерю суверенитета.

«Почитаем их предложения и точно ответим. Все», — заявил президент, не раскрывая деталей.

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