Зеленский о «меморандуме» России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку Россией «меморандума», в котором та должна изложить своё видение следующих шагов урегулирования войны и возможного прекращения огня. Украина ответит на документ после его ознакомления.
На встрече с журналистами 27 мая Зеленский подчеркнул, что Киев выступает за безусловное прекращение огня и открыт к переговорам в любом формате и месте. Украина готова к прямым переговорам с Россией либо с посредничеством третьих стран.
По словам президента, на переговорах в Стамбуле Россия согласилась обменяться списками на тысячу человек, однако к другим важным вопросам, включая прекращение огня, готова не была. Москва пообещала вернуться с «меморандумом» с конкретными предложениями.
Российский документ, по информации российских СМИ, должен содержать сроки окончания войны. В то же время в Офисе президента опасаются, что в «меморандуме» могут быть неприемлемые для Украины условия, включая потерю суверенитета.
«Почитаем их предложения и точно ответим. Все», — заявил президент, не раскрывая деталей.