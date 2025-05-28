Зеленский о «меморандуме» России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку Россией «меморандума», в котором та должна изложить своё видение следующих шагов урегулирования войны и возможного прекращения огня. Украина ответит на документ после его ознакомления.

На встрече с журналистами 27 мая Зеленский подчеркнул, что Киев выступает за безусловное прекращение огня и открыт к переговорам в любом формате и месте. Украина готова к прямым переговорам с Россией либо с посредничеством третьих стран.