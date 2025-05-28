Летнее наступление России: Зеленский назвал цели Путина

Российские войска накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

«Большой операции им не удалось сделать. Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий. Как на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины пояснил, что россияне не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления.

«Так же, как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине соответствующие шаги. Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, 8 пленных в районе Теткино», - отметил Зеленский.

По словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о пополнении обменного фонда, и это очень важно для Украины. В этой связи украинские Силы обороны продолжат действовать на Курщине. Также россияне осуществляют диверсионные операции на Сумщине, но украинские военнослужащие отвечают.

Как подчеркнул Зеленский, россияне «будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области».

«Они этого хотят. Пока им это не удается. Они хотят захватить Покровск, они делают неизменные действия. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года», - указал Зеленский.

При этом, уточняя ситуацию относительно Сумского направления, Зеленский сказал, что самые большие, самые сильные российские войска сегодня находятся на Курском направлении с целью «выталкивания украинских войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину».

«Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока «русские» не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня», - отметил Зеленский.

Он добавил, что цели России неизменны. «Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят - не уверен, что в трезвом состоянии - русские, которым все равно, сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно», - заключил президент Украины.