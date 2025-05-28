Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР

28 мая 1987 года стал днем, когда небеса над Москвой открылись не только для легкомоторного самолета с немецким крестом на фюзеляже, но и для исторической мистификации, до сих пор остающейся одной из самых загадочных страниц финального акта советской эпохи. Легкий самолёт Cessna-172, вылетевший из Гамбурга, прорвал воздушные границы сверхдержавы и мягко приземлился в самом сердце столицы СССР — у стен Кремля, рядом с собором Василия Блаженного. Пилотом оказался Матиас Руст, 19-летний студент из ФРГ, влюблённый не только в авиацию, но и, судя по всему, в идею великой «миссии мира». Впрочем, за романтической дымкой этого сенсационного полета скрывались политические глубины, в которых тонут даже опытные аналитики.

В это сложно поверить, но Русту удалось проскочить сквозь мощнейшую систему советской противовоздушной обороны, протянутую от Балтийского моря до Москвы, не получив при этом ни одной ракеты. Более того, маршрут Руста сопровождался странными совпадениями – истребители советских ВВС то поднимались по тревоге на его перехват, то внезапно отзывались на базы. Кто отдавал эти приказы — вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа. А ведь до этого дня не было ни одного инцидента, который так наглядно продемонстрировал бы уязвимость СССР, строившего свой имидж на незыблемости государственных границ и железной дисциплине Советской армии. Сама логика произошедшего вызывала естественный вопрос: если безусый подросток на «Сессне» сумел так легко пролететь из Германии к самому сердцу Советского Союза, что тогда могут сделать хорошо подготовленные враги? Западная пресса мгновенно превратила Руста в символ — юного безоружного рыцаря, сумевшего обвести вокруг пальца неповоротливого и не слишком умелого советского Левиафана. К чему, собственно, и стремился Запад — символически унизить Советский Союз.

Самое поразительное — это почти мгновенное появление западных журналистов на месте посадки Руста. Камеры были установлены как по сценарию - прямо напротив его самолета. Фото- и кинокадры, на которых Руст раздаёт на Красной площади автографы изумленным москвичам, мгновенно облетели всю планету. Это был спектакль, в котором реальность стала частью тщательно продуманной постановки. Но кто же был ее режиссёром? Масштаб событий и их последствия заставляют думать, что этот полет был не случайностью, а частью более крупной игры, в которой Матиас Руст, искренне веривший, что совершает крайне опасный полет ради мира на Земле, был всего лишь пешкой — удобной, доверчивой и идеалистичной. Пешкой, которой двигали те, кто использовал этот провокационный полет как предлог, как ключ к внутриэлитной перестройке. И последствия не заставили себя долго ждать. Менее чем через две недели после скандального инцидента на Красной площади Михаил Горбачёв начал масштабную «чистку» в армии. В отставку были отправлены более двухсот высокопоставленных офицеров, включая министра обороны СССР Сергея Соколова и главкома ПВО, дважды Героя Советского Союза Александра Колдунова. Позже генерал Уильям Одом, известный американский специалист по советским вооружённым силам, заявил: «После полёта Руста в армии СССР произошли такие изменения, которые можно было сравнить только со сталинскими репрессиями 1937 года».

И действительно, за ритуалом унижения скрывался точно выстроенный план по демонтажу оппозиционных армейских элит, которые могли помешать советской перестройке, проводившейся Михаилом Горбачёвым. По официальной версии, Матиас Руст вылетел из Гамбурга, сделал остановку в Хельсинки, после чего исчез с радаров. Финские диспетчеры подумали, что его «Сессна» потерпела крушение над Балтийским морем. На самом же деле Руст пересек границу СССР и без помех долетел до Москвы. Дважды его сопровождали советские истребители, и дважды не поступала команда перехватить дерзкого нарушителя. Так что же это было — халатность, несогласованность или высшая санкция? Много позже генерал Пётр Дейнекин, будущий главком ВВС России, скажет: «Нет сомнений — полет Руста был провокацией, организованной западными спецслужбами при участии высокопоставленных советских лиц». А бывший офицер КГБ Игорь Морозов добавит: «Это была тщательно продуманная операция, согласованная с ближайшим окружением Горбачёва. Цель — обезглавить армию». Сходное мнение высказывал и Ринат Акчурин, командовавший в те годы зенитно-ракетными войсками ПВО СССР: «Акция была спланирована, чтобы опозорить армию. Колдунов снят, Соколов уволен, на его место пришёл Язов…»