Зеленский назвал возможную дату окончания войны

«Безусловно, мы изучаем данные аналитиков и разведок разных стран. Июнь 2026 года — это тот рубеж, к которому мы все очень надеемся завершить войну. Вместе с тем мы понимаем, что россияне ощутят экономическое воздействие уже принятых санкций. И считаем, что именно с лета 2026 года их экономика начнет ощущать это особенно сильно. Мы знаем о дефиците их бюджета. Возможно, он не будет катастрофическим, ведь значительная часть экономики у них в тени», — отметил глава государства.

Об этом он заявил 27 мая во время встречи с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что активная фаза войны завершится к лету 2026 года, а экономика России начнет ощущать последствия санкционного давления. Однако, по его словам, для этого необходимо усиление давления на Москву.

По его словам, в условиях непрозрачности трудно точно оценить запасы России и ее возможности продолжать войну.

«Мы не владеем всеми деталями. Однако очевидно, что один из ключевых вызовов — это рост их военно-промышленного комплекса. Мы видим, что в следующем году этот рост прекратится, начнется устойчивое снижение. Они будут вынуждены направлять все ресурсы исключительно на войну», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия продолжает получать компоненты для оружия из ряда стран.

«Существует проблема с поставками деталей, поступающих из Китая, Тайваня, США и отдельных европейских стран. Около тридцати ключевых предприятий российского ВПК продолжают иметь контракты с компаниями из этих стран. Я понимаю, что на уровне руководства США и Европы такие контакты не поддерживаются. Как с этим бороться? Очень просто — санкциями. Украина передает партнерам соответствующие документы: названия компаний, стран и компонентов, которые используются в российских ракетах и дронах. Пока, по нашим данным, они наращивают именно производство дронов», — сообщил президент.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не ввела новый санкционный пакет против России.

«Отсутствие жесткого санкционного пакета, как мне кажется, связано с тем, что США ждали определенных уступок от Москвы. Иначе пакет уже был бы принят. Думаю, в Америке надеялись на это, но сейчас эта надежда угасает. Складывается впечатление, что Путин не демонстрирует стремления к завершению войны. И даже то, что звучит в риторике отдельных американских чиновников, не всегда соответствует выводам их разведки», — отметил он.

По мнению Зеленского, промедление с санкциями может сыграть Москве на руку.

«Это поднимает их моральный дух. Потому что они вдохновляются словами, готовы идти на смерть, не понимая — за что. Это не помогает нам», — добавил он.

Глава государства призвал к решительным действиям.

«Есть те, кто считают, что усиление санкций может закрыть каналы для диалога с Москвой. Такие мнения есть как в США, так и в Европе. Но мне кажется, что с Путиным это не работает. Поддерживая позицию, озвученную США, скажу: именно сила может заставить россиян задуматься о мире. Сейчас же они думают лишь о войне», — заявил Зеленский.

Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», — сказал Зеленский.

По данным Reuters, негативные тенденции в российской экономике усиливаются. Business Insider ранее сообщал, что за три года с начала войны санкционное давление на РФ неуклонно росло. Однако даже после окончания войны экономическая ситуация в России, по прогнозам аналитиков, может продолжить ухудшаться.