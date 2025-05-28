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Минск отступает, но тревога остается

11:55 661

Основные маневры совместных белорусско-российских учений «Запад-2025» будут перенесены от западных границ вглубь территории Беларуси.

Об этом 28 мая сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, передает агентство «Белта».

«Тем самым мы в очередной раз подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности — не только на словах, но и на деле. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. В большей степени — ради демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь», — заявил Хренин.

Кроме того, как сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко, число участников учений «Запад-2025» будет сокращено почти вдвое. По его словам, это решение было утверждено еще в апреле, передает ТАСС.

Совместные учения «Запад-2025» запланированы на середину сентября. В рамках маневров военные двух стран отработают действия по отражению агрессии против Союзного государства России и Беларуси. В Минобороны подчеркивают, что подобные учения проводятся на регулярной основе — раз в три–четыре года.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в середине мая сообщал, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Ранее в Польше заявили, что вместе с НАТО готовят в ответ на «Запад-2025» крупнейшие за последние годы дивизионные учения.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявлял, что Россия готовится перебросить в Беларусь крупную группировку войск, которую могут использовать для вторжения в одну из стран НАТО.

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