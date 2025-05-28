Зеленский рассказал, какой помощи ожидает Украина от Запада

По словам главы государства, общая мобилизация в Украине идет в соответствии с планами Генерального штаба. «Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что они делают. Об этом докладывал начальник Генштаба на Ставке, и командующий Сухопутными войсками Драпатый — они действуют в рамках своей стратегии», — отметил Зеленский.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 27 мая во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что на уровне Министерства обороны и Офиса президента ведутся переговоры об увеличении объемов поставок. При этом президент обратил внимание, что Украина начинает использовать и платные механизмы приобретения вооружения.

«Открываются возможности, но для их реализации нужны средства. Это касается артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и других видов вооружения. Всё это есть на рынке — и это важно. Но для заключения контрактов требуется финансирование. Мы понимаем, что когда безвозмездная помощь сокращается, а потребности фронта остаются высокими, необходимо искать другие пути», — сказал он.

Зеленский также отметил, что, по данным украинской стороны, в соседней стране ежемесячно мобилизуют около 50 тысяч человек. По его словам, колебания в риторике западных стран могут влиять на эти процессы.

«Иногда достаточно одного заявления — и количество мобилизованных за месяц резко растет. Это показывает, насколько чувствительно воспринимаются сигналы от Запада. В то же время у нас мобилизация проходит стабильными темпами — около 25–27 тысяч за месяц. Это соотношение имеет значение», — подчеркнул президент.

Кроме того, он рассказал о том, какие выплаты предлагаются потенциальным контрактникам по другую сторону фронта, отметив роль финансирования и экономической поддержки.

Отвечая на вопрос о том, какая помощь необходима Украине, Зеленский заявил, что ключевым сейчас является доступ к замороженным активам. По его словам, финансирование может стать решающим фактором на поле боя.

«Мы можем удивить Россию, если у нас будут ресурсы. Эти ракеты, которые они запускают, — мы сможем найти ответ. И если будет необходимый уровень поддержки, это действительно может приблизить нас к завершению войны. Пока мы ощущаем эту войну ежедневно. А они — нет. Они чувствуют себя иначе, пока получают доходы, в том числе от экспорта энергоресурсов. Ограничения на этот экспорт могут сыграть важную роль. Если не будет доходов, не будет и прежнего уровня производства вооружения», — подытожил президент.