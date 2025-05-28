Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?

Мирные переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения войны необходимо устранить его первопричины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Переговоры лучше, чем война, но для того, чтобы добиться успеха, и мы в этом глубоко убеждены, необходимо устранить первопричины конфликта, как это не раз подчеркивал президент России», - сказал глава МИД РФ на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Лавров подчеркнул, что Россия долгие годы до войны и уже после нее «предлагала и предлагает украинской стороне урегулировать все проблемы, а они с каждым годом становятся все серьезнее путем диалога и дипломатии».

Он также заявил, что Москва будет настаивать на отмене Киевом «всех дискриминационных законов на Украине» в новом раунде прямых переговоров, о котором будет объявлено в ближайшее время. Лавров добавил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации.

Глава МИД РФ также выразил благодарность правительствам стран, которые предоставили свои услуги для возобновления переговоров между российской и украинской сторонами без предварительных условий.

При этом Лавров заявил, что Россия считает неприемлемым акцент Запада на принципе территориальной целостности при полном игнорировании положения о праве народов на самоопределение. Он также заявил, что линия на затягивание Украины в НАТО, а также многолетняя экспансия альянса на восток, вопреки заверениям о нерасширении блока, стали «спусковым крючком» войны между Россией и Украиной.