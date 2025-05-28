USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?

12:07 531

Мирные переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения войны необходимо устранить его первопричины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Переговоры лучше, чем война, но для того, чтобы добиться успеха, и мы в этом глубоко убеждены, необходимо устранить первопричины конфликта, как это не раз подчеркивал президент России», - сказал глава МИД РФ на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Лавров подчеркнул, что Россия долгие годы до войны и уже после нее «предлагала и предлагает украинской стороне урегулировать все проблемы, а они с каждым годом становятся все серьезнее путем диалога и дипломатии».

Он также заявил, что Москва будет настаивать на отмене Киевом «всех дискриминационных законов на Украине» в новом раунде прямых переговоров, о котором будет объявлено в ближайшее время. Лавров добавил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации.

Глава МИД РФ также выразил благодарность правительствам стран, которые предоставили свои услуги для возобновления переговоров между российской и украинской сторонами без предварительных условий.

При этом Лавров заявил, что Россия считает неприемлемым акцент Запада на принципе территориальной целостности при полном игнорировании положения о праве народов на самоопределение. Он также заявил, что линия на затягивание Украины в НАТО, а также многолетняя экспансия альянса на восток, вопреки заверениям о нерасширении блока, стали «спусковым крючком» войны между Россией и Украиной.

Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 372
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 532
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5508
Зеленский назвал возможную дату окончания войны
Зеленский назвал возможную дату окончания войны
11:47 1195
Алиев и Эрдоган на открытии Лачинского аэропорта
Алиев и Эрдоган на открытии Лачинского аэропорта видео; обновлено 11:37
11:37 3290
Семь часов для подготовки атаки на Иран
Семь часов для подготовки атаки на Иран новость дополнена 10:45
10:45 2885
Над Россией сбили почти 300 дронов: атакованы Москва и Подмосковье
Над Россией сбили почти 300 дронов: атакованы Москва и Подмосковье видео; обновлено 11:08
11:08 10796
Пашинян: Ереван и Баку согласуют сроки мирного договора
Пашинян: Ереван и Баку согласуют сроки мирного договора
10:44 1421
Трамп и Эрдоган все порешают
Трамп и Эрдоган все порешают наша корреспонденция; все еще актуально
01:18 4526
Трамп хочет поделить мир с Москвой и Пекином
Трамп хочет поделить мир с Москвой и Пекином
10:42 999
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2167

ЭТО ВАЖНО

Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 372
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 532
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5508
Зеленский назвал возможную дату окончания войны
Зеленский назвал возможную дату окончания войны
11:47 1195
Алиев и Эрдоган на открытии Лачинского аэропорта
Алиев и Эрдоган на открытии Лачинского аэропорта видео; обновлено 11:37
11:37 3290
Семь часов для подготовки атаки на Иран
Семь часов для подготовки атаки на Иран новость дополнена 10:45
10:45 2885
Над Россией сбили почти 300 дронов: атакованы Москва и Подмосковье
Над Россией сбили почти 300 дронов: атакованы Москва и Подмосковье видео; обновлено 11:08
11:08 10796
Пашинян: Ереван и Баку согласуют сроки мирного договора
Пашинян: Ереван и Баку согласуют сроки мирного договора
10:44 1421
Трамп и Эрдоган все порешают
Трамп и Эрдоган все порешают наша корреспонденция; все еще актуально
01:18 4526
Трамп хочет поделить мир с Москвой и Пекином
Трамп хочет поделить мир с Москвой и Пекином
10:42 999
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2167
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться