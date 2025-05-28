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Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военного сотрудничества

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12:59 556

28 мая в Лачине состоялась встреча министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалом Асимом Муниром.

Как сообщили в Минобороны, Закир Гасанов отметил, что расширение военного сотрудничества с Пакистаном, равно как и сотрудничества в других областях, находится в центре внимания президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, фельдмаршал Асим Мунир подчеркнул важность взаимных визитов в развитии военных связей.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе по поводу повышения интенсивности совместных учений с применением современных технологических новшеств, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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