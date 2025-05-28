Израиль разбомбил самолеты хуситов

По его сведениям, израильская авиация нанесла по меньшей мере четыре удара по аэропорту Саны. Обстрелу подвергся самолет авиакомпании Yemenia Airways, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта.

ВВС Израиля нанесли серию ударов по международному аэропорту йеменской столицы Саны, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».

Армия Израиля подтвердила, что израильские ВВС атаковали аэропорт в столице Йемена Сане, а также самолеты, принадлежащие организации «Ансар Аллах» (хуситы).

«Атакованные самолеты использовались террористическим режимом хуситов для перевозки террористов, которые готовили террористические акты против Государства Израиль», – заявляет ЦАХАЛ.

«Подобно портам Ходейда и ас-Салиф, которые были атакованы на прошлой неделе, главный аэропорт в Сане постоянно эксплуатируется режимом хуситов и используется им в террористических целях», – отмечается в сообщении ЦАХАЛ.

Израильский 12-й канал сообщает, что в атаке на аэропорт Саны участвовало более 10 самолетов израильских ВВС.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что во время воздушной атаки ЦАХАЛ в Йемене был «уничтожен последний самолет, оставшийся в распоряжении хуситов, в рамках операции «Золотое украшение».

Кац предупредил, что «порты Йемена будут подвергаться атакам и разрушаться, аэропорт в Сане будет разрушен снова и снова, а также другие стратегические инфраструктуры в регионе, используемые террористической организацией хуситов и их сторонниками. Террористическая организация хуситов окажется в морской и воздушной блокаде - как мы и обещали, и предупреждали.

Те, кто причиняет нам вред, будут наказаны в семь раз сильнее».