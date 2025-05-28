Индия–Иран–Армения против Пакистана–Турции–Азербайджана. Что дальше?

Проблема транзитных маршрутов на Южном Кавказе уже давно вышла за рамки региональной логистики, превратившись в арену геополитического соперничества между ведущими державами Евразии. В этом контексте для Индии вопрос о судьбе так называемого «Зангезурского коридора» приобретает особое значение — как с точки зрения стратегической конкуренции с Китаем, так и в контексте складывающейся оси Пакистан–Турция–Азербайджан. Армения, оказавшаяся в изоляции в результате многолетней политики оккупации азербайджанских территорий, пытается найти пути выхода из внешнеполитического тупика и предпринимает попытки подключиться к крупным региональным проектам и международным транспортным коридорам. Но всё чаще сталкивается с ограничениями, вызванными растущей инфраструктурной активностью Азербайджана.

Альтернатива Зангезуру — иранский маршрут Азербайджан параллельно продвигает проект проходящего по территории Ирана «Аразского коридора», который должен в обход Армении соединить основную часть страны с Нахчыванской автономной республикой. Этот маршрут рассматривается как составная часть сразу нескольких международных логистических проектов — в частности, коридоров «Север–Юг» и «Срединного» (Транскаспийского) маршрута, соединяющего Китай и Европу. Реализация значительно снижает транзитную ценность армянской территории и ослабляет её переговорные позиции относительно «Зангезурского коридора». Одновременно Армения продвигает собственные инициативы. Недавно правительство Еревана анонсировало запуск нового мультимодального маршрута, ориентированного на доставку китайских грузов в Европу через Иран и Армению. Согласно плану, грузы будут направляться из Китая по железной дороге через Казахстан и Туркменистан в Иран, где произойдёт перегрузка на автотранспорт. Далее маршрут пройдёт через Армению и завершится в черноморских портах Грузии или Турции. Но уже сейчас видно, что такой маршрут уступает по эффективности его альтернативам. По предварительным оценкам, транспортировка через Армению займёт порядка 25 дней, тогда как доставка по Срединному коридору через Каспийское море и Азербайджан составляет только 18–20 дней. Ну а с запуском «Зангезурского коридора» это время может быть дополнительно сокращено.

Индийский интерес и геополитическая дилемма Нью-Дели, будучи стратегическим соперником Пекина в Азии, активно изучает альтернативные маршруты для выхода к Черному морю и Европе. В этой связи Индия проявляет интерес к использованию Армении как транзитного звена. Речь идёт, прежде всего, о развитии связи между портом Чабахар в Иране и Арменией. Индийская сторона рассматривает возможность инвестиций в модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей этот коридор. В то же время в индийских политических и экспертных кругах нарастают на сей счет определенные сомнения. В частности, в случае, если Азербайджану удастся добиться открытия «Зангезурского коридора» в его полномасштабном формате, то маршрут через Армению может оказаться коммерчески и логистически неконкурентоспособным. Что, в свою очередь, поставит под угрозу индийские инвестиции в транспортную инфраструктуру региона. По информации из индийских источников, 13 мая секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян совершил неафишируемый визит в Нью-Дели, где провёл переговоры с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Формально обсуждались вооружённые столкновения между Индией и Пакистаном и двусторонние отношения. Однако по неофициальным данным, значительная часть встречи была посвящена транзитным проектам и координации усилий по выходу Индии к Черному морю через Армению и Иран. Любопытно, что вскоре после встречи Довал провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой.

«Зангезурский коридор» - яблоко раздора и инструмент геополитики Майские вооружённые столкновения в Кашмире вновь подчеркнули глобальные альянсы, формирующиеся на фоне региональных конфликтов. Азербайджан и Турция выступили с открытой политической поддержкой Пакистана, тогда как Армения поддержала Индию. Иран попытался сохранить нейтралитет и выступил посредником в достижении перемирия. Такая расстановка сил стала для аналитиков поводом заговорить о консолидации двух противоположных осей влияния: Индия–Иран–Армения с одной стороны и Пакистан–Турция–Азербайджан — с другой. Выходящее на английском языке индийское издание Deccan Herald подчёркивает, что интересы Ирана и Индии в вопросе «Зангезурского коридора» полностью совпадают. Тегеран последовательно выступает против открытия коридора в том формате, который предлагается Баку. Особенно Иран против передачи этого транспортного коридора под российский контроль и исключения Армении из управления маршрутом. По мнению иранской стороны, это ограничивает сухопутную связь Ирана с Арменией и уменьшает стратегическую глубину присутствия Исламской республики на Южном Кавказе. Deccan Herald также утверждает, что в нынешней геополитической конфигурации Дели следует поддержать позицию Тегерана, поскольку интересы двух стран по-прежнему сближаются — в том числе, на фоне нестабильности в Красном море и угрозы международной логистике через Суэцкий канал.

Следует напомнить, что ранее Индия также проявляла интерес к МТК «Север–Юг», ключевым участником которого является Азербайджан. Этот маршрут, напомним, позволяет доставлять грузы из Индии через Иран в Азербайджан и далее в Россию или по Транскаспийскому направлению в Грузию и Европу. Однако в последние месяцы в Нью-Дели наблюдается смещение акцента в сторону укрепления связей с Арменией и Ираном. Это связано как с растущим сближением Баку и Анкары с Исламабадом, так и с необходимостью компенсировать влияние Китая на транспортные артерии региона. В условиях новой холодной войны транспортная инфраструктура становится элементом политической архитектуры. А потому каждое соглашение о транзите и каждый новый логистический маршрут — это не просто экономика, а подтверждение союзов, баланс влияния и механизм давления. Военно-стратегическое измерение Стратегическая координация Индии и Армении в последнее время усиливается и в военной сфере. После столкновений в Кашмире Индия готовится к поставке в Армению очередной партии зенитно-ракетных комплексов «Акаш», а также к подписанию новых соглашений о поставках вооружений. Все это является частью индийской политики укрепления антипакистанского вектора на Южном Кавказе. В свою очередь, Азербайджан продолжает укреплять военно-техническое сотрудничество с Исламабадом. Так, в 2025 году ожидается заключение контракта на поставку ещё 24 истребителей JF-17 Thunder, разработанных Пакистаном совместно с Китаем. Этот шаг усилит возможности ВВС Азербайджана и подтвердит укрепление стратегического треугольника Баку–Анкара–Исламабад.