Иванишвили отказался выслушать послание Трампа

Основатель партии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался встретиться с американским послом Робин Данниган. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.

В информации отмечается, что дипломат должна была передать Иванишвили «послание Администрации Трампа» по просьбе госсекретаря США Марко Рубио.

«Бидзина Иванишвили отказался встретиться с послом Данниган, чтобы выслушать послание администрации Трампа. По просьбе госсекретаря Рубио 22 мая посол Данниган попросила о встрече с Бидзиной Иванишвили, чтобы передать послание Администрации и конкретные шаги, которые может предпринять правительство Грузии, чтобы показать, что оно серьезно настроено на возобновление отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что правительство Грузии искренне желает вернуться к 33-летнему партнерству и дружбе с Америкой и американским народом», — говорится в заявлении американского дипведомства.