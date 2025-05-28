USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Иран готов открыть двери ядерных объектов для американцев

13:27 353

Если Тегеран и Вашингтон достигнут соглашения по иранской ядерной программе, Иран может рассмотреть возможность допуска американских инспекторов из МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Обычно инспекторы из враждебных стран не допускаются, но, если мы заключим ядерную сделку, мы можем позволить американским инспекторам, работающим на МАГАТЭ, посетить наши ядерные объекты», - заявил Эслами, слова которого приводят иранские СМИ.

Он подчеркнул, что Иран использует ядерную энергию исключительно в мирных целях, за деятельностью страны следит МАГАТЭ. Глава ОАЭИ отметил, что иранская позиция по дальнейшему обогащению урана «является абсолютно законной и базируется на наших правах».

Пятый раунд переговоров США и Ирана состоялся в минувшую пятницу, 23 мая, в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме. «Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс», - сказал Трамп.

По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.

Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
14:12 556
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 1374
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 1398
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине фото; видео; обновлено 14:17
14:17 5717
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
13:12 1301
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 3984
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2709
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 2863
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 2166
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1455
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5874

ЭТО ВАЖНО

Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
14:12 556
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 1374
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 1398
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине фото; видео; обновлено 14:17
14:17 5717
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
13:12 1301
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 3984
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2709
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 2863
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 2166
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1455
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться