USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

«Сильные мира сего» выбирают Сингапур

13:36 618

Самые состоятельные люди мира все чаще переводят свои золотые запасы в офшорные зоны из-за экономической и геополитической нестабильности в мире. Излюбленным местом для хранения запасов драгоценных металлов становится Сингапур, передает CNBC.

Телеканал приводит в пример крупнейшее местное хранилище драгметаллов The Reserve. В нем хранятся золотые и серебряные слитки на сумму $1,5 млрд. По данным самого хранилища, с начала этого года по апрель количество заказов на размещение драгметаллов выросло по сравнению с 2024 годом на 88%. А их продажи оператором хранилища выросли на 200%.

«Многие состоятельные клиенты обращают внимание на тарифы, на изменения в мире, на потенциальную геополитическую нестабильность», — сказал в интервью CNBC гендиректор The Reserve Грегор Грегерсен. По его словам, 90% заказов на хранение компания получает из-за рубежа.

Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
14:12 559
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 1377
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 1398
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине фото; видео; обновлено 14:17
14:17 5720
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
13:12 1301
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 3984
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2709
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 2865
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 2167
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1455
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5874

ЭТО ВАЖНО

Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
14:12 559
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 1377
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 1398
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине фото; видео; обновлено 14:17
14:17 5720
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
13:12 1301
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 3984
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2709
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 2865
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 2167
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1455
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться