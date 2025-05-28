Маск разочаровался и пошел против Трампа

Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в интервью телеканалу CBS News заявил, что разочарован законопроектом президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — сказал Маск в интервью CBS News. Телеканал опубликовал фрагмент из интервью, полная версия выйдет в эфир 1 июня.

Он напомнил, что Трамп называет документ «единым, большим, красивым законопроектом». Инициатива предусматривает сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей, но предполагает увеличение трат в оборонной сфере, например, на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»).

Законопроект, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей.

Документ насчитывает 1 тыс. страниц основного текста и 42 страницы поправок. Среди положений — продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году, отмена налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др.