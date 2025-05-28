USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Маск разочаровался и пошел против Трампа

13:41 975

Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в интервью телеканалу CBS News заявил, что разочарован законопроектом президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — сказал Маск в интервью CBS News. Телеканал опубликовал фрагмент из интервью, полная версия выйдет в эфир 1 июня.

Он напомнил, что Трамп называет документ «единым, большим, красивым законопроектом». Инициатива предусматривает сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей, но предполагает увеличение трат в оборонной сфере, например, на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»).

Законопроект, который сам Трамп охарактеризовал как «большой и прекрасный», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей.

Документ насчитывает 1 тыс. страниц основного текста и 42 страницы поправок. Среди положений — продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году, отмена налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др.

Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
14:12 562
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 1381
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 1398
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине фото; видео; обновлено 14:17
14:17 5722
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
13:12 1302
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 3984
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2709
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 2867
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 2167
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1455
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5874

ЭТО ВАЖНО

Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине
14:12 562
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 1381
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 1398
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана начался в Лачине фото; видео; обновлено 14:17
14:17 5722
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
Иванишвили отказался выслушать послание Трампа
13:12 1302
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 3984
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 2709
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 2867
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 2167
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1455
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 5874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться