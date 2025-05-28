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Ультимативные требования Путина

13:48 1384

Условия прекращения войны в Украине, которые выдвигает российский президент Владимир Путин, включают требование того, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России, пишет Reuters, ссылаясь на российские источники.

«Путин готов заключить мир, но не любой ценой», — сказал один из собеседников издания.

Путин хотел бы получить «письменное» обязательство от западных стран не расширять альянс НАТО на восток и таким образом «формально исключить членство Украины, Грузии и Молдовы» в альянсе, сообщили три источника, которые осведомлены о ходе переговоров.

Кроме того, среди требований России: нейтральный статус Украины; отмена некоторых санкций Запада; решение вопроса о замороженных активах; защита русскоязычных жителей Украины.

Также источники агентства рассказали об «ужесточении» позиции Путина по территориальному вопросу. Он теперь настаивает на публично высказанном требовании о переходе под полный контроль России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По факту не вся их территория оккупирована Москвой.

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