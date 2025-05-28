Лукашенко хочет завалить Россию картошкой

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал президент Беларуси.

Белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Беларуси, и России, заявил президент республики Александр Лукашенко, призвав «помочь братьям-россиянам». Его слова передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что речь идет не о благотворительности, а о «приличных деньгах» и «приличных ценах».

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов 26 мая обсудил, в частности, проблемы обеспечения населения картофелем, сахарной свеклой и другими овощами. Он предложил закупать картофель в Беларуси, поскольку «там большие специалисты по картошке». Однако заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил, что в соседнем государстве закончился этот овощ, что вызвало у Путина удивление.

Ранее в мае Лукашенко заявил о неблагоприятных погодных условиях для белорусских аграриев в текущем сезоне и призвал использовать оставшееся время для посадки картофеля. Он также подчеркнул, что спрос на картофель в этом году «будет колоссальным».