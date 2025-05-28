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Русские продолжают захватывать села в Украине

14:04 368

Российские войска захватили село Зеленое Поле в Донецкой области и населенный пункт Константиновка в Сумской области Украины. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

Зеленое Поле находится рядом с границей с Запорожской областью. К югу от села проходит автомобильная дорога, которая связывает Великую Новоселку и Гуляйполе.

Константиновка находится к югу от границы с Курской областью. Севернее находится населенный пункт Троицкое Кореневского района.

Ранее сообщалось, что российская армия оккупировала несколько сел в Сумской области.

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