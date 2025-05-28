Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине

Как сказал американский президент 27 мая, Путин «не понимает», что, если бы не Трамп, «с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей». «Он играет с огнем!» — подчеркнул Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, что Путин «играет с огнем», заявил, что у каждой страны есть свои национальные интересы, которые она защищает, «они превыше всего». Об этом сообщает РБК.

Песков отметил, что США, прикладывая много усилий в рамках мирного урегулирования, хотят прогресса в этом процессе. Москва признательна Вашингтону за эти усилия, подчеркнул он.

«Вместе с тем определенно имеется огромное количество «нюансов» в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать и которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как у США, в России есть национальные интересы, которые для нас превыше всего», — сказал он.

Трамп в последние дни не раз выступал с критикой в адрес Путина. 26 мая он сказал, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей», не только солдат, на Украине. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — утверждал президент.

Песков в ответ заметил, что процесс урегулирования «связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», и Москва «внимательно отслеживает» все эти реакции.