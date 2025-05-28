Реакция Кремля на заявления Трампа «об играющем с огнем» Путине

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, что Путин «играет с огнем», заявил, что у каждой страны есть свои национальные интересы, которые она защищает, «они превыше всего». Об этом сообщает РБК.
Как сказал американский президент 27 мая, Путин «не понимает», что, если бы не Трамп, «с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей». «Он играет с огнем!» — подчеркнул Трамп.
Песков отметил, что США, прикладывая много усилий в рамках мирного урегулирования, хотят прогресса в этом процессе. Москва признательна Вашингтону за эти усилия, подчеркнул он.
«Вместе с тем определенно имеется огромное количество «нюансов» в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать и которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как у США, в России есть национальные интересы, которые для нас превыше всего», — сказал он.
Трамп в последние дни не раз выступал с критикой в адрес Путина. 26 мая он сказал, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей», не только солдат, на Украине. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — утверждал президент.
Песков в ответ заметил, что процесс урегулирования «связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», и Москва «внимательно отслеживает» все эти реакции.