Нефтегиганту запретят добычу нефти в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа выдаст Chevron ограниченную лицензию на ведение бизнеса в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что компании будет разрешено сохранить инфраструктуру в стране, но при этом импортировать нефть из Венесуэлы Chevron не сможет.

Chevron — единственный крупный американский нефтедобытчик, работающий в Венесуэле. Еще во время своего первого президентского срока, в январе 2019 года, Дональд Трамп ввел санкции в отношении режима Николаса Мадуро, запретив американским компаниям добычу нефти в этой стране. Джо Байден в конце 2022 года разрешил Chevron возобновить импорт нефти из Венесуэлы.

США не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. А американские нефтяные компании, по мнению Трампа, продолжая работать в стране, косвенно поддерживают правительство Мадуро, платя в казну Венесуэлы налоги и отчисления.

Chevron добывает около 220 тыс. баррелей нефти в день в Венесуэле. Это почти четверть от общего объема нефтедобычи в стране.