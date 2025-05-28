Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается

Подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и вскоре станут известны, и после этого можно будет перейти к новому раунду переговоров. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что готовится позиционный документ для обсуждения с Украиной условий прекращения огня, а пока военные действия продолжаются. «Для того чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовится позиционный документ», - подчеркнул он.

При этом Песков добавил, что Россия считает неправильным раскрывать содержание готовящихся документов и таким образом через СМИ сообщать о своих переговорных позициях. «Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать, - заявил представитель Кремля. - Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно». Пескова также попросили прокомментировать информацию Reuters о том, что РФ будет настаивать на гарантиях невступления в НАТО не только Украины, но также Грузии и Молдавии. Его спросили, может ли это обсуждаться на переговорах. «Как мы можем Грузию обсуждать на переговорах с Украиной? Это двусторонние, прямые переговоры», - не согласился Песков с самой постановкой вопроса.

Он также призвал аккуратно относиться к «откровениям» в СМИ по теме мирного урегулирования между Россией и Украиной. «Сейчас очень много рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений в СМИ являются абсолютно неверными, являются фейками или откровенной ложью. Поэтому здесь нужно очень аккуратно к этому всему относиться, понимая, что обмен позициями, подходами ведется и будет вестись в дискретном режиме. По-другому не может быть», - подчеркнул Песков.