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Европа сняла все экономические санкции с Сирии

14:58 516

Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.

«Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности (имеются в виду антитеррористические меры - прим.), - говорится в сообщении Совета ЕС. - Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка».

В документе отмечается, что этот шаг стал реализацией политического решения глав МИД ЕС от 20 мая о желательности отмены санкций ЕС против Сирии.

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