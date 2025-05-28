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Германия расширяет военную поддержку Украины

обновлено 16:17
16:17 422

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Канцлер подтвердил, что не планирует вдаваться в детали запланированной военной помощи, но все же некоторые раскрыл.

«Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины», – заявил Мерц.

Он также сообщил, что министры обороны обеих стран сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

При этом Мерц подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия. «Украина сможет в полном объеме себя защищать», – заявил немецкий канцлер.

Он также добавил, что правительство Германии сделает все, чтобы трубопровод «Северный поток - 2» не был введен в эксплуатацию.

«Мы сделаем все, чтобы «Северный поток - 2» никогда не мог быть запущен», - сказал Мерц. Канцлер также обещал «усилить давление на Россию».

*** 15:31

В среду, 28 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц встретил президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Официальное мероприятие по случаю встречи Зеленского и Мерца прошло при участии делегаций обеих стран.

Затем политики отправились в канцелярию для переговоров.

Сообщается, что лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности, укрепление ПВО, поставки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, производство оружия в Украине и сотрудничество украинских и немецких оборонных предприятий.

Также стороны уделят отдельное внимание шагам для установления справедливого и устойчивого мира, совместной работе в рамках коалиции желающих, а также усиления санкционного давления на Россию.

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