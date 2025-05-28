Германия расширяет военную поддержку Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства.
Об этом Мерц сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
Канцлер подтвердил, что не планирует вдаваться в детали запланированной военной помощи, но все же некоторые раскрыл.
«Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины», – заявил Мерц.
Он также сообщил, что министры обороны обеих стран сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.
При этом Мерц подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия. «Украина сможет в полном объеме себя защищать», – заявил немецкий канцлер.
Он также добавил, что правительство Германии сделает все, чтобы трубопровод «Северный поток - 2» не был введен в эксплуатацию.
«Мы сделаем все, чтобы «Северный поток - 2» никогда не мог быть запущен», - сказал Мерц. Канцлер также обещал «усилить давление на Россию».
*** 15:31
В среду, 28 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц встретил президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.
Официальное мероприятие по случаю встречи Зеленского и Мерца прошло при участии делегаций обеих стран.
Затем политики отправились в канцелярию для переговоров.
Сообщается, что лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности, укрепление ПВО, поставки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, производство оружия в Украине и сотрудничество украинских и немецких оборонных предприятий.
Также стороны уделят отдельное внимание шагам для установления справедливого и устойчивого мира, совместной работе в рамках коалиции желающих, а также усиления санкционного давления на Россию.