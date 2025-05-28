USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Зеленский попросил у Запада 30 миллиардов

15:42 504

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом выделить около 30 миллиардов долларов до конца 2025 года. Эти средства, по его словам, необходимы для стимулирования внутреннего производства вооружений и сдерживания дальнейшего наступления России. Как пояснил Зеленский, на фоне ослабления поддержки со стороны США при президенте Дональде Трампе и отсутствия прогресса в переговорах с Россией Киев все больше делает ставку на собственные силы, но экономика Украины, подорванная войной, испытывает острую нехватку инвестиций, необходимых для масштабного наращивания оборонного производства.

«Сегодня мы не работаем на полную мощность. Нам необходимо $30 миллиардов, чтобы восполнить этот пробел», — заявил Зеленский в ходе встречи с журналистами, уточнив, что эта сумма — лишь предварительная оценка, дающая «грубое представление» о военных потребностях страны. В качестве возможного источника финансирования Зеленский предложил замороженные российские активы, находящиеся под санкциями. Он выразил намерение призвать страны «Большой семерки» активизировать работу в этом направлении.

В прошлом году G7 согласовала план создания кредитного пакета объемом 50 миллиардов евро (примерно $56,5 млрд), обеспеченного доходами от российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, напоминает Bloomberg.

Украинский президент также подтвердил, что планирует принять участие в саммите G7, который пройдет в июне в Альберте (Канада), с участием лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. «Есть активы страны, которая принесла нам войну. Я считаю, что существует немало инструментов, с помощью которых можно профинансировать оборонные нужды Украины», — подчеркнул он.

Одним из приоритетов Киев называет наращивание потенциала в сфере беспилотной авиации. Зеленский заявил о необходимости увеличить количество ежедневных операций с применением дронов против российских целей с нынешних 100 до 300–500. «Если партнеры нам помогут, это станет сигналом для России: каждый удар не останется без ответа. Это не вопрос производственных мощностей — это вопрос финансирования», — отметил он.

Заявления лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине
Заявления лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8471
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
14:39 1203
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 3775
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 2285
Иванишвили объяснил, почему отказался от встречи с послом США
Иванишвили объяснил, почему отказался от встречи с послом США обновлено 16:01
16:01 2530
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 4465
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 3091
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 3745
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 3084
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1825
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 6048

ЭТО ВАЖНО

Заявления лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине
Заявления лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8471
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
14:39 1203
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 3775
Израиль разбомбил самолеты хуситов
Израиль разбомбил самолеты хуситов новость дополнена
13:20 2285
Иванишвили объяснил, почему отказался от встречи с послом США
Иванишвили объяснил, почему отказался от встречи с послом США обновлено 16:01
16:01 2530
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран
Офис Нетаньяху опроверг: никакой атаки на Иран новость дополнена 13:07
13:07 4465
«Признаем растущую значимость Азербайджана»
«Признаем растущую значимость Азербайджана» поздравление госсекретаря США
09:43 3091
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 3745
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
Россия заявила о напряженной обстановке в зоне ОДКБ
12:25 3084
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
Что потребует Москва на новых переговорах с Киевом?
12:07 1825
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 6048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться