Зеленский попросил у Запада 30 миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом выделить около 30 миллиардов долларов до конца 2025 года. Эти средства, по его словам, необходимы для стимулирования внутреннего производства вооружений и сдерживания дальнейшего наступления России. Как пояснил Зеленский, на фоне ослабления поддержки со стороны США при президенте Дональде Трампе и отсутствия прогресса в переговорах с Россией Киев все больше делает ставку на собственные силы, но экономика Украины, подорванная войной, испытывает острую нехватку инвестиций, необходимых для масштабного наращивания оборонного производства.

«Сегодня мы не работаем на полную мощность. Нам необходимо $30 миллиардов, чтобы восполнить этот пробел», — заявил Зеленский в ходе встречи с журналистами, уточнив, что эта сумма — лишь предварительная оценка, дающая «грубое представление» о военных потребностях страны. В качестве возможного источника финансирования Зеленский предложил замороженные российские активы, находящиеся под санкциями. Он выразил намерение призвать страны «Большой семерки» активизировать работу в этом направлении.

В прошлом году G7 согласовала план создания кредитного пакета объемом 50 миллиардов евро (примерно $56,5 млрд), обеспеченного доходами от российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, напоминает Bloomberg.

Украинский президент также подтвердил, что планирует принять участие в саммите G7, который пройдет в июне в Альберте (Канада), с участием лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. «Есть активы страны, которая принесла нам войну. Я считаю, что существует немало инструментов, с помощью которых можно профинансировать оборонные нужды Украины», — подчеркнул он.

Одним из приоритетов Киев называет наращивание потенциала в сфере беспилотной авиации. Зеленский заявил о необходимости увеличить количество ежедневных операций с применением дронов против российских целей с нынешних 100 до 300–500. «Если партнеры нам помогут, это станет сигналом для России: каждый удар не останется без ответа. Это не вопрос производственных мощностей — это вопрос финансирования», — отметил он.