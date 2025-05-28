Приговор за лекции об оккупации территорий Украины

Уральскому преподавателю Сергею Абрамову, который на лекции рассказал об оккупации Россией украинских территорий, назначили 10 месяцев исправительных работ, пишет «Медиазона».

Ленинский суд Екатеринбурга признал 62-летнего доцента Уральского горного университета виновным по делу о «военных «фейках».

По версии следствия, Абрамов в марте 2024 года «умышленно допустил высказывания на своих лекциях, содержащие заведомо ложную информацию» о российской армии. Ura.ru сообщало, что Абрамов говорил об оккупации украинских территорий. «18 марта захватили Крым, дальше за Крымом захватили Луганскую и Донецкую область, они оккупированы Россией, я подчеркиваю, оккупированы. Вы не понимаете слово «оккупированы»? Захвачены», — цитировало преподавателя издание.

Защита Абрамова сообщала, что в марте доцент пожертвовал 30 тысяч рублей в фонд, организованный «в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей».