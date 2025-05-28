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Приговор за лекции об оккупации территорий Украины

15:51 529

Уральскому преподавателю Сергею Абрамову, который на лекции рассказал об оккупации Россией украинских территорий, назначили 10 месяцев исправительных работ, пишет «Медиазона».

Ленинский суд Екатеринбурга признал 62-летнего доцента Уральского горного университета виновным по делу о «военных «фейках».

По версии следствия, Абрамов в марте 2024 года «умышленно допустил высказывания на своих лекциях, содержащие заведомо ложную информацию» о российской армии. Ura.ru сообщало, что Абрамов говорил об оккупации украинских территорий. «18 марта захватили Крым, дальше за Крымом захватили Луганскую и Донецкую область, они оккупированы Россией, я подчеркиваю, оккупированы. Вы не понимаете слово «оккупированы»? Захвачены», — цитировало преподавателя издание.

Защита Абрамова сообщала, что в марте доцент пожертвовал 30 тысяч рублей в фонд, организованный «в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей».

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