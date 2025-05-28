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Кремль назвал условие для встречи Зеленского и Путина

16:02 453

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако она должна стать итогом договоренностей двух делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких», - сказал Песков.

Комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том,  что следующий раунд переговоров Украины и России может пройти в Женеве, Песков отметил, что решение о следующем месте встречи пока не принималось. При этом он добавил, что «место переговоров должно устраивать обе стороны».

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