Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война

Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями российского президента на фоне продолжающихся российских ударов по целям в Украине. «Путин играет с огнем», - написал он в своей соцсети Truth Social. По выражению Трампа, Путин не понимает, что если бы не он, то с Россией уже случилось бы много по-настоящему плохого. Первым на выпад Трампа ответил замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев, написавший, что по-настоящему плохой вещью могла бы стать Третья мировая война, и Трамп, дескать, это понимает. В прошлый раз, когда Трамп раскритиковал российские удары по Украине, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков списал это на «эмоциональное напряжение», добавив, что Москва ценит усилия США в попытках урегулирования. Во времена Байдена подобный выпад со стороны американского президента точно не обошелся бы без жесткого «отлупа» от Москвы. Но пока российское руководство явно демонстрирует намерение не ссориться с Америкой Трампа. Вопрос в том, насколько хватит терпения самого Трампа.

Пока Вашингтон тоже, видимо, не готов нагнетать страсти до предела. Госдеп, например, поспешил успокоить: последние заявления Трампа о России не стоит рассматривать как его разочарование, сообщили там. В то же время официальный представитель ведомства Тэмми Брюс дала понять, что «часики тикают». «Как мы видели сегодня с Путиным... есть момент, что Трамп смотрит на вещи по-другому, и... как и во всех остальных случаях в этой администрации, это произойдет быстро», – заявила она, имея в виду «санкционный ответ». С другой стороны, на только что состоявшейся в Канаде встрече министров финансов G7 представлявший США Скотт Бессент выступил против предложения, продвигаемого руководством ЕС, о снижении потолка цен на российскую нефть до 45-50 долларов за баррель против нынешних 60. Ранее тот же Трамп заявил, что не хочет пока применять санкции, чтобы не подорвать шансы на достижение мирной договоренности между Россией и Украиной. Тем временем в СМИ усиливается кампания вокруг новых антироссийских санкций: якобы только так можно усадить Москву за стол переговоров. Она явно преследует цель оказать информационное давление прежде всего на Трампа, чтобы тот, наконец, надавил бы на Путина как следует. Ставится также задача вернуть президента США к требованию безусловного прекращения огня, от каковой позиции он отошел после недавнего разговора с Путиным, когда тот убедил его в том, что прекращение огня должно быть обставлено конкретными условиями, которые и будут изложены в российском готовящемся меморандуме.

Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что Трамп рассмотрит санкции против Москвы уже на этой неделе, поскольку разочарован продолжающимися российскими ударами по Украине и медленными темпами переговоров. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются и другие варианты давления. Возможно, вариант Трампа рассматривается в качестве замены более жесткому конгрессовскому варианту санкций - на случай если давление на Трампа все же заставит его действовать таким образом. Возможно, впрочем, что Трамп, не добившись быстрого успеха, как он привык, отойдет в сторону. В этом случае на первый план выйдет Конгресс с уже подготовленным санкционным законом. Один из его авторов сенатор Линдси Грэм выступил с открытым письмом Владимиру Путину, потребовав прекращения огня и пригрозив полной торговой изоляцией России. Другое дело, что в реальности США будет трудно применить упомянутые в санкционном законопроекте 500-процентные пошлины в отношении основных покупателей российской нефти – Китая и Индии. Захочет ли Вашингтон столь сильно ссориться с ними из-за этого? В этом есть большие сомнения. В украинских СМИ появилась на этом фоне информация о том, что США вслед за европейскими союзниками собираются снять все ограничения, наложенные Байденом на военные действия Украины. Речь прежде всего о дальнобойных ударах вглубь России и массированных поставках соответствующих ракет. Скорее всего, Киев выдает желаемое за действительное. Канцлер ФРГ Мерц действительно обронил на днях, что Британия, Франция, ФРГ и США уже сняли ограничения с поставок Украине дальнобойного оружия. Хотя официально Берлин о передаче Taurus с дальностью до 500 км не сообщал. Однако почти сразу он сам же и опроверг свои слова, заявив, что он имел в виду решение, принятое еще в конце прошлого года (не Берлином, а Байденом в ноябре). Другие члены немецкого правительства при этом опровергли сам факт принятия каких-либо решений по поставкам «Таурусов». Насколько известно, Германия в настоящее время не поставляет ВСУ ракеты дальностью выше 80 км. По оценкам военных экспертов, ФРГ могла бы поделиться 100-150 штуками Taurus. Решающего воздействия на поле боя это не окажет, однако ранее германские военные обсуждали возможность нанесения «Таурусами» ударов по Крымскому мосту, что, конечно, имело бы огромное символическое значение для Украины. Проблема сейчас не столько в ограничениях по дальности, сколько в наличии (вернее дефиците) соответствующих ракет у ВСУ. Запасы американских ATACMS, видимо, уже исчерпаны — последний удар с применением этих ракет был зафиксирован в начале января 2025 года.

С запасами британских Storm Shadow и аналогичных французских Scalp, видимо, тоже есть проблемы: последняя серьезная атака была более 3 месяцев назад, правда, была попытка удара по Крыму этими ракетами в начале мая. Таким образом, для начала надо все эти ракеты ВСУ поставить. И вполне возможно, что на фоне пробуксовки переговоров и поднятой информационной волны на тему усиления российских ударов по Украине соответствующие решения будут приняты. Но уже после того, как на переговорах будет зафиксирован полный и окончательный провал. В том числе поставки германских «Таурусов» в итоге будут во многом зависеть от позиции Вашингтона, поскольку использование немецких ракет будет, в свою очередь, зависеть от данных спутниковой разведки США. Со своей стороны Вашингтон пока опроверг сам факт снятия ограничений по дальности ударов для ВСУ. Зато с угрозами выступил украинский президент Зеленский. Он «пообещал» новые удары по России: «Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы». Киев только что одобрил собственную программу разработки и изготовления баллистических ракет. Возможно, ракетные обстрелы целей в глубине России со стороны Украины - и вовсе не предоставленными Западом средствами - станут реальностью уже в текущем году, что может привести к существенному сдвигу в восприятии войны в российском обществе. Тем временем спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил список условий мирного соглашения из Киева, и теперь в США ждут предложений Москвы. По его словам, США хотели бы провести очередной раунд переговоров в Ватикане, «но русские этого не хотели». Видимо, Киев хочет все же предварительно согласовать позицию с американцами и, возможно, потом внести какие-то корректировки.