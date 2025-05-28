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Франция показала новую пятитонную атомную подлодку

16:37 1011

Военно-морские силы Франции представили De Grasse - четвертую подводную лодку в серии атомных многоцелевых субмарин типа Suffren.

Interesting Engineering пишет, что корабль был перемещен из монтажного цеха на платформу DME типа «плавучий подъемник» на верфи компании Naval Group в Шербуре.

Субмарина De Grasse является частью масштабной программы Barracuda стоимостью десять миллиардов евро.

Цель инициативы - заменить устаревшие подводные лодки типа Rubis шестью новыми атомными субмаринами. Главным подрядчиком программы является компания Naval Group, которая отвечает за проектирование, строительство и обслуживание лодок.

Водоизмещение корабля составляет 4 700 тонн в надводном положении и до 5 200 тонн (по другим данным – 5 300) в подводном. Длина субмарины - 99 метров, ширина - 8,8 метра. По словам специалистов, ее конструкция обеспечивает оптимальный баланс между скрытностью, автономностью и универсальностью выполнения боевых задач.

Новая субмарина имеет впечатляющую автономность, которая составляет 270 дней. Подводная лодка получила четыре носовых торпедных аппарата. Ракетное вооружение представлено крылатыми ракетами Missile de Croisière Naval (MdCN) и противокорабельными Exocet SM-39. MdCN может поражать цели на расстоянии 1000 км.

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