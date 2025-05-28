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Ядерная гонка: Северная Корея ускоряется с помощью России

16:52 500

Аналитическая служба Конгресса США (CRS) существенно повысила оценку ядерного потенциала Северной Кореи. Согласно ее данным, Пхеньян накопил достаточно ядерных материалов для производства до 90 боеголовок и, возможно, уже собрал около 50. В предыдущих докладах за 2023 и 2024 годы потенциальное количество материалов оценивалось в 20–60 боеголовок.

Ссылаясь на отчет американской разведки, CRS отмечает быстрый прогресс КНДР и связывает его с технической помощью со стороны России, которая заметно расширилась в обмен на поставки северокорейского оружия и солдат. Поддержка, предположительно, ускорила темпы новых испытаний и развертывания ядерных вооружений.

Об угрозе сотрудничества Пхеньяна и Москвы также говорил генерал Ксавье Брансон, командующий войсками США в Южной Корее. По его словам, сближение двух стран в ближайшие 3–5 лет может значительно продвинуть северокорейские программы оружия массового уничтожения. Министерство обороны США подтвердило, что Северная Корея восстановила ядерный полигон Пхунгери, демонтированный в 2018 году в рамках дружественного шага на фоне переговоров с США. Объект вновь готов к эксплуатации, и, как считают аналитики, КНДР может провести седьмое ядерное испытание в любой момент.

По информации МАГАТЭ, в стране действуют секретные объекты по обогащению урана — в Кансоне и Йонбене. Как сообщила Суон Чхве, научный сотрудник Корейского института оборонных исследований (KIDA), Северная Корея модернизировала и расширила мощности по производству материалов в рамках своей ядерной программы, что ускорит наращивание ядерных материалов и арсенала. «В сентябре 2024 года КНДР впервые публично продемонстрировала объект по обогащению урана с центрифугами и объявила о создании новой, более эффективной модели», — рассказала она в интервью NK News.

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