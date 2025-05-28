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Нарышкин подтвердил встречу с Фиданом

16:55 474

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС свою встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Да. У нас же давние отношения, поскольку он (Фидан) в течение многих-многих лет возглавлял разведывательную службу Турецкой Республики. Он очень хороший, вдумчивый, профессиональный партнер с большим опытом работы. Так что и мне было приятно с ним встретиться, хотя он уже в должности министра иностранных дел, ну и я рассчитываю, что и ему тоже», - сказал Нарышкин в ответ на соответствующий вопрос.

На просьбу рассказать, что обсуждалось на встрече, директор СВР сказал: «Мы обсуждали двусторонние отношения».

Глава МИД Турции находился в Москве с рабочим визитом 26-27 мая. 26 мая он был принят президентом России Владимиром Путиным, а также провел встречу с помощником президента РФ, главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским. 27 мая Фидан провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

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