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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Зеленский рассказал о звонке в Москву

17:07 1583

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с представителем России Владимиром Мединским после большого обмена пленными, однако обещанного Москвой «меморандума» Украина так и не получила.

Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что на переговорах в Турции стороны договорились об обмене тысячи пленных. Россия также пообещала передать «меморандум» с дальнейшими предложениями о прекращении огня и встрече лидеров.

«Мы действительно ждали, что они озвучат свою «адженду» - прекращение огня, а затем и план встречи лидеров. Мы ожидали этого еще до обмена. Затем нам сказали, что адженда или меморандум появится сразу после обмена. Но после обмена мы ничего не получили. Наша сторона контактировала с россиянами - министр обороны звонил господину Мединскому. Они уверяли: «Будет, будет». Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США - они тоже ждут. Все ждут. Наверное, не стоит ждать - надо переходить к более серьезным шагам», - предложил президент Украины.

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