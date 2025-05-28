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Дуров и Маск договорились о партнерстве

17:13 500

Telegram и компания бизнесмена Илона Маска xAI договорились о сотрудничестве на год. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал он в телеграм-канале.

Telegram получит $300 млн и 50% от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер.

XAI была основана два года назад, и за это время, по словам Маска, компания «быстро стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом».

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